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Байкер предложил москвичке покататься по ночному Крыму и изнасиловал ее 

Мослента 33 минуты назад
Байкер изнасиловал москвичку в ночном Крыму
Фото: Мослента
Жительница Москвы обвинила байкера в избиении и изнасиловании во время отдыха в Крыму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, 26-летняя москвичка уехала на полуостров в отпуск, где познакомилась с молодым человеком, который предложил ей покататься на мотоцикле по ночному Крыму. Девушка отказываться не стала. В беседе с полицейскими она рассказала, что байкер посадил ее на мотоцикл и отвез подальше от Коктебеля, где остановилась пострадавшая.
Молодой человек внезапно остановился и начал приставать к спутнице.

«Когда девушка оказала сопротивление, мужчина избил Марию, разорвал на ней одежду и совершил насильственные действия сексуального характера», — рассказали изданию источники в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в полицию лишь только по возвращении в Москву. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Происшествия , МВД , Москва , Республика Крым
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