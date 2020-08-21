Байкер изнасиловал москвичку в ночном Крыму

Жительница Москвы обвинила байкера в избиении и изнасиловании во время отдыха в Крыму . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 26-летняя москвичка уехала на полуостров в отпуск, где познакомилась с молодым человеком, который предложил ей покататься на мотоцикле по ночному Крыму. Девушка отказываться не стала. В беседе с полицейскими она рассказала, что байкер посадил ее на мотоцикл и отвез подальше от Коктебеля, где остановилась пострадавшая.

Молодой человек внезапно остановился и начал приставать к спутнице.

«Когда девушка оказала сопротивление, мужчина избил Марию, разорвал на ней одежду и совершил насильственные действия сексуального характера», — рассказали изданию источники в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в полицию лишь только по возвращении в Москву. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.