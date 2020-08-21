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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии активист сбежал от КГБ через форточку в туалете 

News.ru 1 час назад
Активист стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Кунделевич был задержан спецслужбами Белоруссии, но сумел сбежать через открытую форточку в туалете.
Мужчина должен был прийти 20 августа на допрос к следователям, но не явился. После этого сотрудники КГБ задержали его и доставили в отдел.

Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать, — говорится в сообщении стачкома в Telegram-канале.

Кунделевич перед задержанием оставил ключи от автомобиля в салоне. У него в кармане остался комплект от автомобиля супруги. Силовики забрали эти ключи при задержании. В настоящее время мужчина находится на Украине.
NEWS.ru писал, что правительство Белоруссии назначило своих представителей на бастующие заводы. Ранее глава государства Александр Лукашенко поручил оказать помощь руководителям бастующих предприятий.
На крупных предприятиях страны создаются стачечные комитеты. В Белорусском конгрессе демократических профсоюзов заявили, что их формирование завершится в ближайшее время. Рабочие протестуют против результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. На них в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко. В Европе не признали результаты выборов, представители оппозиции также заявили, что результаты были сфальсифицированы.
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Происшествия , Видео , Александр Лукашенко
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