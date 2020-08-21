Россиянин убил возлюбленную на отдыхе в Крыму

Российский турист зарезал возлюбленную во время похода на гору Демерджи в Крыму . Об этом сообщают «Вести Крым».

По информации следователей, 27-летний мужчина из Омска поехал отдыхать на полуостров со своей 38-летней сожительницей. Во время восхождения пара устроила пикник на природе и начала сильно ссориться. Позже их перепалка переросла в драку, в ходе которой россиянин нанес спутнице шесть ножевых ранений.

Чтобы скрыть содеянное, турист сбросил ее тело в обрыв лесного массива «Долины привидений». Когда полиция задержала злоумышленника, он раскрыл детали убийства и показал, где было совершено преступления.

Уточняется, что по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В августе 2019 года турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским мастером боевых искусств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи, а Баджадж попросил его утихомириться. Между мужчинами разгорелся конфликт.