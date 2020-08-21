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Россиянин поехал отдыхать в Крым и убил возлюбленную во время драки 

Lenta.ru 11 минут назад
Россиянин убил возлюбленную на отдыхе в Крыму
Фото: РИА Новости
Российский турист зарезал возлюбленную во время похода на гору Демерджи в Крыму. Об этом сообщают «Вести Крым».
По информации следователей, 27-летний мужчина из Омска поехал отдыхать на полуостров со своей 38-летней сожительницей. Во время восхождения пара устроила пикник на природе и начала сильно ссориться. Позже их перепалка переросла в драку, в ходе которой россиянин нанес спутнице шесть ножевых ранений.
Чтобы скрыть содеянное, турист сбросил ее тело в обрыв лесного массива «Долины привидений». Когда полиция задержала злоумышленника, он раскрыл детали убийства и показал, где было совершено преступления.
Уточняется, что по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В августе 2019 года турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским мастером боевых искусств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи, а Баджадж попросил его утихомириться. Между мужчинами разгорелся конфликт.
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Происшествия , Омск , Республика Крым
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