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Белоруссия в огне. Главное

Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
В аэропорту Екатеринбурга таможенники выявили контрабандную посылку: самовар с древнейшими артефактами хотели отправить в Китай. Внутри «сувенира», который нарушители пытались переправить в Поднебесную, находились старинные монеты, украшения и наконечники для стрел.
Датирующиеся 13-м веком исторические находки сотрудники таможни без труда обнаружили при помощи рентгеновского оборудования. Китайские любители предметов культурного наследия РФ ее уже не получат. Зато отправителю особо ценной посылки грозит до семи лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Екатеринбург , Китай
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