Врач назвал предполагаемый диагноз Навального

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", — сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.