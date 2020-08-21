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Врач полагает, что состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ 

ТАСС 56 минут назад
Врач назвал предполагаемый диагноз Навального
Фото: РИА Новости
Резкое ухудшение состояния здоровья блогера Алексея Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил в пятницу главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", — сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.

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Происшествия , Алексей Навальный , Минздрав РФ
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