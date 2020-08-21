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В Москве обнаружили ставившую пациентам диагноз «нарушение в чакре» клинику 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
В Москве клиника ставила диагноз «нарушение в чакре»
Фото: РИА Новости
В Москве обнаружили частную клинику, которая ставила своим пациентам диагноз «нарушение в чакре». Об этом «Ленте.ру» сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Сотрудник ведомства под видом пациента с жалобами на плохое самочувствие обратился в ООО «Центр Елисеевой».

«По итогам диагностических мероприятий поставлен диагноз "паразитарная инвазия". Также сотрудник частной клиники по итогам диагностических мероприятий с применением специального оборудования поставил диагноз "нарушение в чакре 3 и чакре 5"», — рассказали в Росздравнадзоре.

Сразу после этого проводивший контрольную закупку специалист ведомства обратился в государственную клинику, где диагноз «паразитарная инвазия» не подтвердили.
В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении, из клиники изъяты медицинские изделия. Сейчас рассматривается возможность привлечения организации к административной ответственности за отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также за нарушение законодательства в сфере обращения медицинских изделий.
Кроме того, все материалы расследования направят в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
Ранее в августе сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту публикации в СМИ информации о серии странных смертей в частной клинике на западе Москвы, где один из пациентов, предположительно, умер из-за неправильного диагноза.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Росздравнадзор , Москва
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