В Москве клиника ставила диагноз «нарушение в чакре»

Москве обнаружили частную клинику, которая ставила своим пациентам диагноз «нарушение в чакре». Об этом «Ленте.ру» сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Сотрудник ведомства под видом пациента с жалобами на плохое самочувствие обратился в ООО «Центр Елисеевой».

«По итогам диагностических мероприятий поставлен диагноз "паразитарная инвазия". Также сотрудник частной клиники по итогам диагностических мероприятий с применением специального оборудования поставил диагноз "нарушение в чакре 3 и чакре 5"», — рассказали в Росздравнадзоре.

Сразу после этого проводивший контрольную закупку специалист ведомства обратился в государственную клинику, где диагноз «паразитарная инвазия» не подтвердили.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении, из клиники изъяты медицинские изделия. Сейчас рассматривается возможность привлечения организации к административной ответственности за отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также за нарушение законодательства в сфере обращения медицинских изделий.

Кроме того, все материалы расследования направят в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».