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Врач рассказал о результатах анализов Навального 

РИА Новости 1 час назад
Диагноз Навального известен, но разглашать его нельзя
Фото: © РИА Новости / Елена Латыпова
Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя.

"Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или в моче.

Поэтому в настоящее время диагноз "отравление", наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отправление", — уточнил медик.

Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток.
При этом Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщал, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.
Ранее немецкая газета Bild писала, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику "Шарите" и борт уже приземлился в Омске. Однако утром консилиум российских врачей признал пациента нетранспортабельным — даже под ответственность родственников.

Госпитализация Алексея Навального

Вчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.
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Происшествия , Статьи , Алексей Навальный , Иван Жданов , Фонд борьбы с коррупцией , СКР , Bild
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