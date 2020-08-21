Диагноз Навального известен, но разглашать его нельзя

Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя.

"Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или в моче.

Поэтому в настоящее время диагноз "отравление", наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отправление", — уточнил медик.

Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток.

Ранее немецкая газета Bild писала, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику "Шарите" и борт уже приземлился в Омске. Однако утром консилиум российских врачей признал пациента нетранспортабельным — даже под ответственность родственников.

Госпитализация Алексея Навального

Вчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.

По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".

На борту, по данным авиакомпании, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.