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Михаил Ефремов попросил прощения в суде 

Слово и Дело и ещё 1 43 минуты назад
Ефремов попросил прощения в суде
Фото: РИА Новости
В Пресненском суде проходит судебное заседание, в ходе которого опрашивают Михаила Ефремова.

"Хочу принести вам свои извинения за то, что не сдерживался, когда были свидетели. Когда пришли люди слабые и чудаковатые, я имею в виду Кобца и Фиалко, я не сдержался", — сказал Ефремов.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем, в котором находился 54-летний Сергей Захаров. В итоге умер от полученных травм в больнице, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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