Ефремов попросил прощения в суде

В Пресненском суде проходит судебное заседание, в ходе которого опрашивают Михаила Ефремова.
"Хочу принести вам свои извинения за то, что не сдерживался, когда были свидетели. Когда пришли люди слабые и чудаковатые, я имею в виду Кобца и Фиалко, я не сдержался", — сказал Ефремов.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем, в котором находился 54-летний Сергей Захаров. В итоге умер от полученных травм в больнице, теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.