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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Для жонглировавшего ребенком отца выбрали наказание
Фото: оперативная съёмка
Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. ГУМВД России по Краснодарскому краю начало проверку и установило личности родителей ребенка — это 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку над внучкой.

"Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка помещена в специальное учреждение, где ей обеспечен необходимый постоянный уход. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.
Ход расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" взяты под контроль. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , МВД , Белгород , Краснодарский Край , Сочи
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