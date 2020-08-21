В Калифорнии бушуют пожары, есть погибшие 

Шесть человек погибли и двое пропали без вести в ходе лесных пожаров в американском штате Калифорния, сообщает 21 августа Associated Press.
Пожары бушуют на площади 3,12 тыс. кв. км. Порядка 12 тысяч сотрудников пожарных служб участвуют в борьбе с огнём.
Жители Калифорнии покидают свои дома, чтобы спастись: таких людей уже десятки тысяч. Огнём уничтожено 175 домохозяйств.
Отмечается, что пожары возникли в основном из-за ударов молний во время гроз.
Ранее ИА REGNUM сообщало о природном пожаре, вспыхнувшем в Калифорнии на территории Национального заповедника Анджелес.