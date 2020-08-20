Суд допросит второго очевидца по делу Ефремова

В Пресненском суде Москвы в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев — друг выступившего ранее Александра Кобца

"Судебное заседание завтра в 10.00", — сказала судья Елена Абрамова.

Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.

Ранее стороны представили доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых оказался очевидец трагедии. Им оказался Александр Кобец из Иваново, который в тот день гулял по Москве с другом. Он утверждал со "100-процентной" гарантией, что за рулем автомобиля Ефремова сидел другой мужчина. При этом сам свидетель имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом — минус три.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.

О том, что Ефремов был в машине один, заявлял 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.