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Адвокат заявил, что сидевший в машине Ефремова водитель установлен 

ТАСС 1 час назад
«Известный человек»: Пашаев о водителе в машине Ефремова
Фото: РИА Новости
Водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, это известный человек. Об этом журналистам в четверг заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", — сказал защитник.

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В четверг на заседании Пресненского суда Пашаев утверждал, что следствие по делу не провело должную проверку возможного нахождения в машине Ефремова еще одного человека.

"Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту", — сказал защитник.

В четверг защита начала представлять доказательства невиновности актера, который ранее отказался от признания вины. Ранее в суде был допрошен свидетель зашиты, заявивший, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов, а другой человек, якобы актер находился на пассажирском сиденье. Суд должен дать оценку доказательствам защиты в приговоре. Судебное заседание продолжится в пятницу.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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