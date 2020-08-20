Пашаев попросил исключить из дела вещдок

Защита актера Михаила Ефремова просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком, который содержит записи первых минут после ДТП, снятые на мобильный телефон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещественным доказательством, где содержатся видео, снятые Женжебиром В. В. на мобильный телефон", — заявил Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.

Ранее в суде был допрошен свидетель защиты Александр Кобец , утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины. Кобец оказался слеп на один глаз, а на другом у него минус три. Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.

Изначально свидетель поведал суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у Пугачевой".

Кроме того, во время просмотра видеозаписей он не смог себя опознать или найти на видео, хотя утверждал, что "подошел к машине" одним из первых.

Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.