«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде 

Михаил Ефремов устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП со своим участием.

В ходе заседания суд допрашивал свидетеля защиты Александра Кобца , который заявил, что первым прибыл на место аварии и увидел, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.

Как передает «Комсомольская правда» , когда адвокаты потерпевших задавали свидетелю вопросы, Ефремов вышел из себя и выкрикнул с места:

«Нет-нет-нет, так Скабеева говорит, а не адвокат!».

Затем актер вмешался в перепалку своего адвоката Эльмана Пашаева с Анной Бутыриной, представляющей интересы потерпевших. Бутырина попросила суд удалить Пашаева, который мешал ей задавать вопросы Кобцу.

«Прошу нас троих удалить», — парировал Ефремов.

Чтобы уж наверняка добиться удаления, после каждого вопроса Бутыриной свидетелю актер выкрикивал: «Белорусская оппозиция!» и «Пусть Тихановская скажет: "Жыве Беларусь!"».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в суде выступил «секретный свидетель» защиты Ефремова Александр Кобец. Он заявил, что сразу после столкновения подошел к «черному джипу» и увидел за рулем молодого человека лет «38-37, может 35» с темными волосами, короткой стрижкой, русского.