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«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде 

Вероника Полынина 6 минут назад
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП со своим участием.
В ходе заседания суд допрашивал свидетеля защиты Александра Кобца, который заявил, что первым прибыл на место аварии и увидел, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.
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Как передает «Комсомольская правда», когда адвокаты потерпевших задавали свидетелю вопросы, Ефремов вышел из себя и выкрикнул с места:

«Нет-нет-нет, так Скабеева говорит, а не адвокат!».

Затем актер вмешался в перепалку своего адвоката Эльмана Пашаева с Анной Бутыриной, представляющей интересы потерпевших. Бутырина попросила суд удалить Пашаева, который мешал ей задавать вопросы Кобцу.

«Прошу нас троих удалить», — парировал Ефремов.

Чтобы уж наверняка добиться удаления, после каждого вопроса Бутыриной свидетелю актер выкрикивал: «Белорусская оппозиция!» и «Пусть Тихановская скажет: "Жыве Беларусь!"».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в суде выступил «секретный свидетель» защиты Ефремова Александр Кобец. Он заявил, что сразу после столкновения подошел к «черному джипу» и увидел за рулем молодого человека лет «38-37, может 35» с темными волосами, короткой стрижкой, русского.

«На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка», — сказал Кобец.

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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Александр Кобец
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