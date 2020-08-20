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Ефремов устроил скандал на суде 

РИА Новости 13 минут назад
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов устроил скандал во время заседания суда по делу о смертельном ДТП, сообщила газета "Комсомольская правда".
Во время допроса одного из свидетелей артист вышел из себя. Его возмутило поведение адвоката потерпевшей стороны.

"Нет-нет-нет, так Скабеева говорит, а не адвокат!" — заявил он.

Позже Ефремов вступился за своего защитника Эльмана Пашаева, когда адвокат потерпевших Анна Бутырина призвала удалить его с заседания.

"Он мешает допрашивать свидетеля", — пояснила свое требование юрист.

"Прошу нас троих удалить", — вмешался актер.

Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Кроме того, Ефремова разозлили каверзные вопросы к свидетелю. Из-за этого актера чуть не вывели с заседания.

"Белорусская оппозиция!" — произносил он после каждой фразы Бутыриной.

Сегодня суд продолжил рассматривать дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На заседании заслушали свидетелей защиты. Один из них, Александр Кобец, заявил, что актер в момент столкновения был на пассажирском сиденье машины, и в ответ на уточняющие вопросы признался, что слеп на один глаз и незадолго до инцидента употребил алкоголь.

Пьяная авария

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позже защита Ефремова изменила тактику. Адвокат утверждает, что актера не было за рулем в момент аварии.
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Комментарии 2
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Александр Кобец , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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