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Квартиру москвича обокрали почти на полмиллиона рублей 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Квартиру москвича обокрали на полмиллиона рублей
Фото: ТАСС
Неизвестные похитили у столичного жителя имущество почти на полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.
Инцидент произошел в квартире дома № 11 по Садово-Самотечной улице.

— От жителя квартиры поступило сообщение, что его обокрали. По словам заявителя, он покинул свое жилье 18 августа в районе полудня, а вернувшись на следующий день, обнаружил вскрытую дверь, — пояснили правоохранители.

Пострадавший добавил, что похитители забрали 30 тысяч рублей, украшения и бижутерию, а также коллекционный нож. Общая сумма ущерба составила 480 тысяч рублей.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и подробности инцидента выясняются.
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Происшествия , МВД
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