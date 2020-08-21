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Давшего показания в пользу Ефремова заподозрили во лжи 

Lenta.ru и ещё 19 31 минуту назад
Давшего показания в пользу Ефремова заподозрили во лжи
Фото: П/с Таганского суда/ТАСС
Свидетеля, давшего показания в пользу актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заподозрили во лжи. Об этом сообщает «Интерфакс».
Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила о намерении потребовать возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний против Александра Кобеца. На суде он сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом 1,5 литра пива. Но, несмотря на это, Кобец уверен, что артист был на пассажирском сидении в машине.

«Я подхожу к машине черной, там сидят два человека, один на водительском сидении пытался что-то убрать руками (…) Это был не Ефремов. Я не знаю, кто это был, но лицо известное, может, он просто похож на кого-то», — сказал свидетель.

Однако он не узнал себя на видеозаписях, которые имеются в материалах дела.
Также Кобец признался, что поездку в Москву и проживание в хостеле ему оплачивает адвокат актера Эльман Пашаев.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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