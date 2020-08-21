Давшего показания в пользу Ефремова заподозрили во лжи 

Свидетеля, давшего показания в пользу актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заподозрили во лжи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила о намерении потребовать возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний против Александра Кобеца. На суде он сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом 1,5 литра пива. Но, несмотря на это, Кобец уверен, что артист был на пассажирском сидении в машине.

«Я подхожу к машине черной, там сидят два человека, один на водительском сидении пытался что-то убрать руками (…) Это был не Ефремов. Я не знаю, кто это был, но лицо известное, может, он просто похож на кого-то», — сказал свидетель.

Однако он не узнал себя на видеозаписях, которые имеются в материалах дела.

Также Кобец признался, что поездку в Москву и проживание в хостеле ему оплачивает адвокат актера Эльман Пашаев