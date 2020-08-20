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По делу Ефремова выступил секретный свидетель 

Вероника Полынина 1 час назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев зачитал в суде показания секретного свидетеля, который якобы может доказать, что актер в момент аварии не находился за рулем своего автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
По словам Пашаева, свидетеля зовут Александр Кобец. Он опрашивал его в своей адвокатской конторе. Пашаев подчеркнул, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.
Согласно показаниям, в вечер аварии Кобец и его товарищ гуляли по городу и стали очевидцами ДТП на Садовом кольце. После произошедшего Кобец подошел к «черному джипу» и увидел, что за рулем находился не Михаил Ефремов, а другой человек.

«Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины», — заявил свидетель.

Телеграм-канал Life.ru добавляет, что свидетель описал водителя как человека лет «38-37, может 35» с темными волосами, короткой стрижкой, русского.

«На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка», — сказал Кобец.

Как сообщал «Рамблер», 6 августа в суде продемонстрировали видеозапись с нагрудного регистратора сотрудника ГИБДД, который беседовал с артистом после аварии. На видео инспектор подходит к Ефремову и задает ему несколько вопросов.

«А вы водитель?», — спрашивает полицейский.


«Да, я», — отвечает Ефремов.

Актер также называет свои фамилию и имя и признается, что выпивал.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Александр Кобец , ГИБДД
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