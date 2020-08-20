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После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел» 

Деловая газета «Взгляд» 20 августа 2020
Убийство Лоту Гули: Уралу предрекли «воровской передел»
Фото: РИА Новости
В Свердловской области местный криминалитет готовится к смене «воровской власти» после убийства вора в законе 47-летнего Надира Салифова, известного по кличке Лоту Гули, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Криминальной войны, как в 90-е, не будет, время не то, но изменения конечно произойдут. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина», — сказал источник Ura.ru.

На место Гули метят три вора в законе. Один из них — 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский, племянник убитого главы преступного мира России Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Другой –65-летний Автандил Кобешавидзе по кличке Авто, проживающий на Украине. Третий претендент –39-летний Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский.
Напомним, криминальный авторитет Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули был застрелен из пистолета в ресторане в турецкой Анталье.
Салифов родился в 1972 году в Грузии. Считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.
Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу.
В октябре 2018 года полиция Турции задержала Надира Салифова (Лоту Гули) в Стамбуле.
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Происшествия , Надир Салифов , Аслан Усоян , МВД , РИА Ura.ru , Свердловская Область
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