Убийство Лоту Гули: Уралу предрекли «воровской передел»

«Криминальной войны, как в 90-е, не будет, время не то, но изменения конечно произойдут. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина», — сказал источник Ura.ru.

На место Гули метят три вора в законе. Один из них — 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский, племянник убитого главы преступного мира России Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Другой –65-летний Автандил Кобешавидзе по кличке Авто, проживающий на Украине. Третий претендент –39-летний Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский.

Напомним, криминальный авторитет Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули был застрелен из пистолета в ресторане в турецкой Анталье.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. Считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.

Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу.

В октябре 2018 года полиция Турции задержала Надира Салифова (Лоту Гули) в Стамбуле.