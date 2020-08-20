Москвич связался с двумя женщинами и пожалел

Две женщины из Москвы обманули мужчину на сумму более семи миллионов рублей. Они пообещали сделать его владельцем недорогих квартир и коттеджа. О произошедшем инциденте сообщает портал «360».

Потерпевший — 26-летний москвич. Отмечается, что две женщины предложили ему приобрести социальное жилье, которое по цене гораздо ниже рыночной. Как выяснили СМИ, женщины придумали целую схему обмана: мужчину уверяли, что оформлением документов занимается «знакомая, работающая в столичных госорганах» — она должна была помочь оформить жилье по льготной цене.

В течение года мужчина отдавал аферисткам денежные средства — всего на сумму более семи миллионов рублей. В итоге молодой человек обратился в полицию — теперь обеих женщин задержали по подозрению в мошенничестве при очередной передаче денег.

Выяснилось, что никаких связей в госструктурах у них нет, как и возможности приобрести жилье по договору социального найма. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

Ранее портал «Царьград» писал о том, как обезопасить себя от телефонных мошенников, звонящих якобы из банка — об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. В частности, эксперт советует вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. А при подозрениях, что звонят мошенники, следует прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру телефона, который указан на обратной стороне банковской карты.