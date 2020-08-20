Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Восстановлена картина убийства главного вора в законе Азербайджана 

Lenta.ru 32 минуты назад
Восстановлена картина убийства вора в законе Лоту Гули
Фото: Прайм Крайм
Мотивом убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули, стала месть за совершенное четыре года назад убийство главного конкурента Гули — вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Об этом в четверг, 20 августа, сообщает «Прайм Крайм».
По информации агентства, в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу, Хагана Зейналова (Хан Бакинский), никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелом в затылок.
Охранник Гули сделал ответный выстрел, однако Зейналов скрылся с места преступления. Позднее его задержали сотрудники полиции.
Гули стал вором в законе в 2000 году. В последнее время у него стали все чаще происходить конфликты с конкурентами. Основной причиной противостояния Гули с Джаниевым считается дележка российских рынков по продаже овощей и зелени. Когда в 2016 году Ленкоранского расстреляли в Стамбуле, Гули стал одним из первых, кого окружение погибшего заподозрило в причастности к убийству. После смерти Джаниева прибыльная овощебаза в Екатеринбурге, которую он «крышевал», попала под власть Гули.
Последние новости
ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17 СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17
Комментарии
Происшествия , Надир Салифов , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком
Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком
Людей из аэропорта Хабаровска экстренно эвакуировали
Людей из аэропорта Хабаровска экстренно эвакуировали
«СБУ компенсирует провал в Белоруссии»
«СБУ компенсирует провал в Белоруссии»
В Совфеде высказались о помощи России Белоруссии
В Совфеде высказались о помощи России Белоруссии
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение