«Боялся, что убьют»: труп бизнесмена нашли в Подмосковье

Убитого в Подмосковье бизнесмена могли застрелить его должники, уверена мать погибшего. По ее словам, сын хорошо зарабатывал и часто раздавал деньги взаймы, однако при требовании их назад всегда получал угрозы. Местные жители в свою очередь описали соседа как неадекватного человека, нагонявшего страх на весь поселок, — как оказалось, предприниматель содержал во дворе дикого волка, который периодически нападал на прохожих.

В Подмосковье обнаружены тела 35-летнего мужчины и 24-летней девушки. По версии следователей, мужчина застрелил женщину, а потом свел счеты с жизнью. Тем временем мать погибшего уверена, что мужчину убили должники, которые давно желали ему смерти. Об этом она сообщила телеканалу РЕН ТВ.

«Ему постоянно угрожали, он опасался. Он боялся, что его убьют. Все должники были за то, чтобы его убить», — рассказала женщина.

По ее словам, сын был богатым человеком, «давал всем по миллиону взаймы», а затем пытался вернуть долги. «И девушка невинная пострадала ни за что, он даже с ней не жил. Это я ее попросила приехать к нему, поддержать в трудную минуту», — добавила она.

Во время обыска оперативники обнаружили 11 млн рублей, закопанные во дворе дома. Еще восемь лежали в другом тайнике. Кроме того, двор также был заминирован.

Как оказалось, погибший был известен в округе как неадекватный человек. В первую очередь соседи были возмущены тем, что мужчина держал для охраны дома дикого волка. Несколько раз животное сбегало и нападало на жителей поселка.

«Хозяин этого дома — полный псих. Когда я увидел волка, сразу позвонил в 112. Приехал наряд. Полицейские позвонили в дверь, им никто не открыл, и они уехали», — рассказал «Подмосковью сегодня» один из соседей погибшего.

При этом сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что по закону не могут вторгаться на частную территорию без соответствующего постановления. После этого волк продолжил запугивать местных жителей.

«По этой улице очень многие ходили к остановке на Москву. Но после того как волк вцепился одной женщине в сумку, этой дорогой пользоваться практически перестали, теперь идут в обход. Только, пожалуйста, не упоминайте мое имя, иначе он нам устроит. Этот человек действительно неадекватен, он затерроризировал всю округу», — пожаловалась соседка.

Сейчас судьба волка неизвестна — приехавшие на место убийства полицейские не смогли его найти.

Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории частного дома в поселке Обухово 19 августа. Мать хозяина участка нашла своего сына лежащим на кровати без признаков жизни, недалеко от него находился пистолет. На полу в кухне она увидела тело девушки без видимых следов побоев. По предварительной версии, оба умерли от огнестрельных ранений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, установлено, что замок на дверь калитки, ведущий на участок, врезные замки дома на момент осмотра закрыты, повреждений не имеют», — сообщили в СК.

С места происшествия был изъят пистолет. Наазначены баллистическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, трасологическая и две судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее еще одно громкое убийство произошло в Москве на улице Приорова 18 июня. В тот день местный житель Севастьян Путинцев приехал к своей бывшей девушке с оружием и расправился с ней, ее матерью и ребенком, который также находился в этот момент в квартире в гостях у бабушки.

«Хлопки были очень громкими. У нас просто стекла тряслись. Крики женщин я не слышал, но сразу в полицию позвонил, — рассказывал сосед семьи Олег Мельниченко. — Мы все в шоке от случившегося. Это была хорошая семья. Лизу я часто видел, она очень красивая девушка».

По данным СМИ, раненая девушка успела дозвониться до полицейских и сообщить о случившемся. То же самое сделали и соседи, услышавшие крики и детский плач.

Приехавший на место событий наряд полиции сначала не услышал из квартиры ни звука, однако через несколько минут после стука за дверью прозвучали четыре выстрела. Попасть в квартиру сотрудники правоохранительных органов смогли только после того, как на место происшествия приехал муж погибшей матери Хлюпиной — 52-летней Светланы Тивченко. В квартире были обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями в голову. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».