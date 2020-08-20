Жена Ефремова рассказала об изменах актера 

Заявление прозвучало в ответ на вопрос, проверяет ли Кругликова телефон супруга. Журналисты подчеркивают, что в этот момент Ефремов заметно заволновался и обратил все внимание на жену.

«Да, смотрю. Я ревнивая, но я не следователь. Меня только измены интересовали. Сложно быть четвертой женой», — отметила Кругликова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», супруга Михаила Ефремова рассказала, в каком состоянии он приехал домой после смертельного ДТП. Женщина подчеркнула, что у актера был «отходняк»: он долго не мог сообразить, что с ним произошло, и пытался во всем разобраться. При этом артист, по словам Кругликовой, «рыдал и молился».

Михаил Ефремов в настоящее время проходит подсудимым по делу об автомобильной аварии, произошедшей в Москве в конце июня. По версии следователей, актер сел за руль своего джипа в состоянии сильного алкогольного опьянения, в пути выехал на полосу встречного движения и протаранил отечественный фургон, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.