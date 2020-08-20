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Адвокат заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП 

ТАСС 19 минут назад
Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", — сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.

В то же время адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего артиста за рулем машины в момент ДТП. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Этот свидетель подтвердит присутствие Ефремова за рулем своего автомобиля", — сказал он.

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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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