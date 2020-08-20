Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", — сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.
В то же время адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего артиста за рулем машины в момент ДТП. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.
"Этот свидетель подтвердит присутствие Ефремова за рулем своего автомобиля", — сказал он.