Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП

"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", — сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.