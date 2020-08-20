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Жена Ефремова рассказала о странных звонках Ефремова в день ДТП 

Rambler News Service 58 минут назад
С телефона актера Михаила Ефремова в день ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, многократно совершался звонок на неизвестный номер, рассказала на заседании суда, который рассматривает дело, жена Ефремова Софья Кругликова.

«Я посмотрела звонки на номера (в день ДТП) и был какой-то очень странный номер, который я просила следователя выяснить, что это за номер, который постоянно появлялся. Причем это номер исходящий», — рассказала в суде Кругликова.

Она уточнила, что звонки на этот номер с телефона ее мужа совершались «как прострелы» на протяжении всего дня. Этот номер не знает ни сама Кругликова, ни кто-либо из знакомых актера.
Также она сообщила суду, что никто из знакомых Ефремова не смог ей сообщить, где находился Ефремов в день ДТП.
«Ни один из знакомых Ефремова не смог мне сказать, где был Михаил (в день ДТП — RNS)», — сообщила жена Ефремова, отвечая на вопрос судьи на заседании.
Она добавила, что обычно, если актер наутро после употребления алкоголя не помнил, что с ним происходило в предыдущий день, или же она не могла его найти, она обзванивала знакомых артиста, и всегда кто-то знал, где был и что делал Ефремов.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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