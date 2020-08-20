По ее словам, во время посадки она попросила его сделать совместное фото. В тот момент блогер выглядел абсолютно нормально.

"Мы взлетели, какое-то время полета прошло уже, может быть минут 40, он прошел в туалет. Я не видела, что он вышел, пыталась заснуть. Просыпаюсь от криков бортпроводника о врачебной помощи", — вспоминает женщина.

Очевидец отметила, что в определенный момент Навальный начал кричать "нечеловеческим голосом", что сильно напугало некоторых пассажиров.

"Его шлепали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске", — сказала она.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.