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Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП 

РИА Новости 52 минуты назад
Пассажирка рейса, летевшего из Томска в Москву рассказала "Пятому каналу" подробности инцидента с Алексеем Навальным.
По ее словам, во время посадки она попросила его сделать совместное фото. В тот момент блогер выглядел абсолютно нормально.

"Мы взлетели, какое-то время полета прошло уже, может быть минут 40, он прошел в туалет. Я не видела, что он вышел, пыталась заснуть. Просыпаюсь от криков бортпроводника о врачебной помощи", — вспоминает женщина.

Очевидец отметила, что в определенный момент Навальный начал кричать "нечеловеческим голосом", что сильно напугало некоторых пассажиров.

"Его шлепали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске", — сказала она.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Москва , Томск
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