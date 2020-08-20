Краснодаре пьяный мужчина захотел забрать 4-летнего сына из детского сада, протаранил забор учреждения и напал на воспитательницу. Об этом рассказали местные жители, передает «Комсомольская правда-Кубань».

По словам очевидцев, по мужчине было видно, что он нетрезв. Охранник не хотел пускать его во двор и просил убрать автомобиль, но тот «просто шел напролом». Другие родители рассказали, что войдя в группу, мужчина позвал сына, но воспитательница не пустила мальчика — она почувствовала сильный запах алкоголя. Тогда россиянин начал кричать и отбирать ребенка силой, толкать воспитательницу и угрожать ей расправой. Некоторые слышали их крики с другого этажа, они добавили, что у ребенка была истерика.

На опубликованных изданием кадрах видно, что полицейские выводят мужчину с территории детского сада и сажают в служебный автомобиль. На записи также показаны ворота детского сада, возле которых в упор стоит черная машина. В полиции Краснодара подтвердили, что в учреждение вызвали полицию из-за пьяного мужчины, который агрессивно вел себя с сотрудниками.

Временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы управления МВД по городу Виктория Гузенко добавила, что мужчину доставили в отдел и составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Ему назначен штраф в тысячу рублей, и предстоит суд за вождение в пьяном виде. Семью также проверят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.