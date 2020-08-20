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«Желают сдохнуть»: Жена Ефремова рассказала об угрозах в адрес семьи 

Вечерняя Москва 47 минут назад
«Желают сдохнуть»: Жена Ефремова рассказала об угрозах
Фото: Вечерняя Москва
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила об угрозах, которые поступают ее дочери. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда.

— Моей дочери сейчас присылают матерные СМС, где желают сдохнуть вместе с отцом, — заявила Кругликова.

Также она рассказала про журналистов, которые преследуют семью. Супруга Ефремова сообщила, что однажды сотрудники СМИ загнали их в квартиру.

— У меня есть видео, где он ломятся, стучат. С чёрного хода тоже. Нас просто осадили, — добавила Кругликова.

Она выступила за то, чтобы помочь семьи погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова. Актриса отметила, что родных мужчины с ее семьей объединяет общее горе.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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