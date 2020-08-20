«Желают сдохнуть»: Жена Ефремова рассказала об угрозах

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила об угрозах, которые поступают ее дочери. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда.
— Моей дочери сейчас присылают матерные СМС, где желают сдохнуть вместе с отцом, — заявила Кругликова.
Также она рассказала про журналистов, которые преследуют семью. Супруга Ефремова сообщила, что однажды сотрудники СМИ загнали их в квартиру.
— У меня есть видео, где он ломятся, стучат. С чёрного хода тоже. Нас просто осадили, — добавила Кругликова.
Она выступила за то, чтобы помочь семьи погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова. Актриса отметила, что родных мужчины с ее семьей объединяет общее горе.