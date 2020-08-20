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СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
СБУ проникла в Россию из-за фигуранта дела MH17
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО ДНР [Сергей] Дубинский ("Хмурый"), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай», — говорится в сообщении канала.

По его данным, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский тоже интересен украинским спецслужбам, но он живет в Донецке.
Утверждается также, что операция готовилась СБУ под кураторством советников из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее главная цель — доставить в Гаагу людей, имеющих информацию о крушении малайзийского Boeing.
Ранее 20 августа стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Сообщалось, что наемники, помимо похищения, планировали совершить в России серию убийств и похищений людей. Организаторами и координаторами группы являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, являющиеся внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
Байдалу также подозревают в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года.
Для выполнения своих целей украинцы сформировали две группы из членов российской преступной группы, которым заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса. Общая сумма выплат криминальных элементам, привлеченным к операции должная была составить 200 тысяч долларов.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Комментарии 22
Происшествия , Катастрофы , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Александр Бородай , Олег Пулатов , Александр Ходаковский , Игорь Гиркин , Александр Захарченко , ФСБ , Министерство обороны , Boeing , СБУ , ЦРУ , Донецк
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