СБУ проникла в Россию из-за фигуранта дела MH17

«Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО ДНР [Сергей] Дубинский ("Хмурый"), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай», — говорится в сообщении канала.

По его данным, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский тоже интересен украинским спецслужбам, но он живет в Донецке

Утверждается также, что операция готовилась СБУ под кураторством советников из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее главная цель — доставить в Гаагу людей, имеющих информацию о крушении малайзийского Boeing.

Ранее 20 августа стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Сообщалось, что наемники, помимо похищения, планировали совершить в России серию убийств и похищений людей. Организаторами и координаторами группы являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, являющиеся внештатными сотрудниками СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Байдалу также подозревают в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Для выполнения своих целей украинцы сформировали две группы из членов российской преступной группы, которым заплатили 50 тысяч долларов в качестве аванса. Общая сумма выплат криминальных элементам, привлеченным к операции должная была составить 200 тысяч долларов.