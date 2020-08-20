Раскрыты подробности убийства Лоту Гули в Турции

Азербайджанский вор «в законе» Надыр Салифов, более известный в криминальных кругах как Лоту Гули, убит выстрелом в затылок в Анатлье, сообщает агентство «Прайм Крайм». Предполагается, что преступление совершил специально внедренный в окружение авторитета человек, задачей которого было отмщение.

Речь идет об убийстве криминального авторитета по имени Ровшан, которого застрелили в Стамбуле четыре года назад. Считается, что его заказал 47-летний Лоту Гули. Впоследствии в его окружение был внедрен Хаган Зейналов, более известный как Хан Бакинский, который завязал с Гули дружеские отношения.

В ночь на 20 августа в гостиничном номере в Анталье Зейналов выстрелил в затылок Салифову, котрый в этот момент играл в карты. Авторитет скончался на месте. Охранник погибшего открыл по Бакинскому ответную стрельбу и ранил нападавшего, но Зейналову удалось скрыться.

Впоследствии киллер был задержан турецкими полицейскими на трассе по направлению из Антальи к Дензили.

В начале августа, как сообщал «Рамблер», в одном из ресторанов Антальи подрались приближенные Салифова Отари «Батя» Тоточия и Руслан «Зизо» Гегечкори. Конфликт возник из-за того, что один нелестно высказался о матери другого. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.