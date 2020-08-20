Гимнастка погибла во время соревнований в Москве

Во вторник, 18 августа, на Серпуховском валу на территории Москвы
прошли соревнования по эквилибристике. Во время спортивного мероприятия произошла трагедия — скончалась 37-летняя воздушная гимнастка Елена Кустова
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Фото: Лена Кустова/vk.comЛена Кустова/vk.com
Она принимала участие в турнире по слэклайну (хождению по натянутой стропе). Кустова выполняла упражнение, во время которого снаряжение сломалось. В результате поломки гимнастке в голову попал кусок оборудования из металла.
Бригада скорой помощи прибыла на место спустя десять минут. Доктора принимали меры в течение часа, однако спасти жизнь Кустовой не смогли, сообщается на странице SlackTribe в социальной сети «ВКонтакте».
Спортсменка была тренером гимнастки Евгении Аносовой
. Подопечная погибшей в декабре 2019 года упала с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге. Спортсменка в этот момент выступала на снаряде «Воздушное полотно».
Во время выступления Асоновой оборвалась лента, гимнастка получила тяжёлые травмы.
Как ранее передавал NEWS.ru, двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет выпали из окна шестого этажа в Таганроге, оставшись дома без присмотра родителей. Оба погибли.