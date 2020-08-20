В Москве в районе Печатники женщина с собакой попыталась срезать теннисную сетку на одном из бесплатных городских кортов. Игравший там теннисист пытался ей помешать и получил ножевую рану. Причиной конфликта стало то, что теннисист попросил маленьких детей женщины с их собакой выйти с корта, чтобы не мешать играть спортсменам. Женщина восприняла это, как вопиющее хамство, и отправилась мстить за своих чад, достала нож и начала срезать сетку. Парень попытался объяснить женщине, что он нормально попросил детей выйти, на что получил ногой в пах и ножом в плечо. Пользователи социальных сетей сразу же присвоили этой истории хэштэг "Яжмать".
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также