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Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео нападения на теннисиста с ножом 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве в районе Печатники женщина с собакой попыталась срезать теннисную сетку на одном из бесплатных городских кортов. Игравший там теннисист пытался ей помешать и получил ножевую рану. Причиной конфликта стало то, что теннисист попросил маленьких детей женщины с их собакой выйти с корта, чтобы не мешать играть спортсменам. Женщина восприняла это, как вопиющее хамство, и отправилась мстить за своих чад, достала нож и начала срезать сетку. Парень попытался объяснить женщине, что он нормально попросил детей выйти, на что получил ногой в пах и ножом в плечо. Пользователи социальных сетей сразу же присвоили этой истории хэштэг "Яжмать".
Происшествия , Видео , Москва
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