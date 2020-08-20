Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

СМИ: два судна столкнулись в акватории реки Янцзы недалеко от Шанхая 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Два судна столкнулись в акватории реки Янцзы
Фото: ТАСС
14 человек пропали без вести в четверг в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая в результате столкновения танкера и баржи с щебнем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным властей, ЧП произошло в 03:39 по местному времени (22:39 мск, среда). Спасатели оперативно прибыли на место и спасли трех из 17 членов двух экипажей судов, которые в результате столкновения оказались в воде. Танкер, перевозящий в трюме 3 тыс. тонн бензина, загорелся. Баржа затонула.
Один из спасенных отправлен в ближайшую больницу, где ему оказана медицинская помощь. Поиски пропавших продолжаются.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
ТАСС: последние новости
Отправленная по ошибке в морг пациентка умерла в Курской областной больнице Отправленная по ошибке в морг пациентка умерла в Курской областной больнице Неизвестный "заминировал" аэропорт Жуковский Неизвестный "заминировал" аэропорт Жуковский В Крыму задержали члена украинского незаконного вооруженного формирования В Крыму задержали члена украинского незаконного вооруженного формирования
Происшествия , Шанхай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
Видео
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение