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В московском метро задержали находящегося в международном розыске преступника

Lenta.ru
1 час назад
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В московском метро на станции «Третьяковская» контролер остановил пассажира-безбилетника, который оказался преступником, находящимся в международном розыске. Об этом в среду, 19 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Главного контрольного управления Москвы Владислава Султанова.
В метро Москвы поймали крупного преступника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У пассажира при себе не оказалось документов, удостоверяющих личность, поэтому его сопроводили в полицию, где и выяснилось, что он находится в розыске. В Киргизии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах.
Нарушитель задержан, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея. Мужчину у входа в храм в городе Уджайн заметил местный торговец и вызвал полицейских. За информацию о местонахождении преступника пообещали награду в 500 тысяч рупий (475 тысяч рублей). Против него возбуждено 60 уголовных дел, в том числе за убийства, вымогательство и похищения людей.
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Происшествия,Криминал,РИА Новости,Москва,
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