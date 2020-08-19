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Украинский турист был спасен российским в Турции и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский турист был спасен российским и умер
Фото: Antalya Police
Российский турист едва не погиб при попытке спасти украинского на отдыхе в Турции, но помочь последнему все равно не удалось. Об этом сообщает турецкое издание IHA.
По данным портала, ЧП произошло на пляже Каргыджак на курорте Аланья, где украинский турист Радз Алиев отдыхал со своей женой Алиной. В тот день они отправились на море, отплыли на небольшое расстояние от берега, и мужчина начал тонуть.
На помощь ему бросился россиянин Марсель Гильмутдинов — он пытался вытащить туриста на берег, но, по словам очевидцев, стал захлебываться водой и едва не утонул сам.
Когда мужчинам удалось добраться до берега, другие отдыхающие вызвали им скорую помощь. Туристов доставили в учебно-исследовательскую больницу университета Аланьи Алааддина Кейкубата, где врачи оказали помощь россиянину, но украинца спасти не смогли. Тело 35-летнего мужчины отправили на вскрытие в Институт судебной медицины.
Ранее сообщалось, что семья российских туристов утонула в море на глазах у дочери. ЧП произошло на одном из курортов Приморского края.
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Происшествия , Турция
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