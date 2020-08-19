В Крыму задержан член украинского НВФ

Подозреваемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана» задержали крымские правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.
Операция состоялась 19 августа.
Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан, — рассказали в ФСБ ТАСС.
Как отметили представители спецслужб, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Как писал NEWS.ru, ранее контрабандист хотел протаранить погранпост на российско-украинской границе.