В Крыму задержали украинского боевика

Сообщается, что задержанный - житель Кировского района республики, он подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, крымчанин в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – так называемого "батальона имени Номана Челебиджихана", в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска, говорится в сообщении.