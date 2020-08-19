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Белоруссия в огне. Главное

Россиянин избил палкой чиновника в его кабинете

Вероника Полынина
иещё 4
36 минут назад
Комментарии12
Житель Оленинского района Тверской области напал с палкой на районного главу Олега Дубова, сообщает Daily Storm.
Россиянин побил чиновника палкой в его кабинете
Фото: public domainpublic domain
19 августа мужчина ворвался в кабинет Дубова. Он матерился и бил главу района по голове палкой. Тот защищался стулом. На крики прибежала заместитель главы администрации района Мария Осипова, но нападавший оттаскал ее за волосы. Когда палка сломалась, мужчина ушел.
Правоохранительные органы установили личность нападавшего – им оказался оппозиционер Никита Русаков.
Олегу Дубову диагностировали сотрясение мозга, но от госпитализации он отказался.
«Действия Русакова и его высказывания лично у меня не вызывают сомнений в том, что они связаны с политической ситуацией в Оленинском МО и предвыборной кампанией. Или он на этой почве, общаясь со своими друзьями-кандидатами от оппозиции, повредился в уме. Или эти друзья его попросили», - написал глава района в соцсетях после нападения.
В 2018 году СМИ сообщали, что Олег Дубов обругал местных жителей во время торжественного открытия фонаря в селе Холмец. Сельчане указали чиновнику, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и попросили переместить новый фонарь на более проходимое место. В ответ глава района заявил, что «это не их ума дело». Один из жителей села уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение словами «Пошел ты лысый урод». Также он назвал собравшихся «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой».
Комментарии12
Происшествия,Олег Дубов,Мария Осипова,МВД,Тверская Область,
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