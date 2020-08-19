Россиянин побил чиновника палкой в его кабинете

В 2018 году СМИ сообщали, что Олег Дубов обругал местных жителей во время торжественного открытия фонаря в селе Холмец. Сельчане указали чиновнику, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и попросили переместить новый фонарь на более проходимое место. В ответ глава района заявил, что «это не их ума дело». Один из жителей села уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение словами «Пошел ты лысый урод». Также он назвал собравшихся «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой».