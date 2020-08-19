Россиянин побил чиновника палкой в его кабинете

«Действия Русакова и его высказывания лично у меня не вызывают сомнения в том, что они связаны с политической ситуацией в Оленинском МО и предвыборной кампанией. Или он на этой почве, общаясь со своими друзьями-кандидатами от оппозиции, повредился в уме. Или эти друзья его попросили. Дальнейшую оценку предстоит дать правоохранительным органам. Полиция проводит соответствующую работу. В настоящий момент Русаков задержан», — заявил в своих соцсетях Олег Дубов.

Мужчина ворвался в кабинет днем 19 августа. Он матерился и наносил удары палкой по голове главы администрации. Тот защищался стулом. Помешать нападению пыталась заместитель главы администрации района Мария Осипова, но нападавший оттаскал ее за волосы. Когда палка сломалась, Русаков ушел. Дубову в результате диагностировали сотрясение мозга, от госпитализации он отказался.

Глава Оленинского района считает, что нападение можно расценивать как покушение на его жизнь от оппозиционно настроенных кандидатов, но точная причина нападения будет известна после расследования.

В 2018 году глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец. Жители обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает не дорогу, а фасад здания, и попросили перевесить или развернуть осветительный прибор. Властные структуры ответили, что это не их ума дело. Родственник одной из жительниц села заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение мужчины словами: «Пошел ты… лысый урод». Глава также назвал жителей «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой». Дубов позже заявил, что СМИ исказили его обращение к мужчине, которое на самом деле звучало как «пьяный урод», а не лысый.