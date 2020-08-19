Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Оппозиционер избил палкой чиновника Тверской области 

Daily Storm и ещё 3 3 часа назад
Россиянин побил чиновника палкой в его кабинете
Фото: public domain
На главу Оленинского района Тверской области Олега Дубова и его заместителя Марию Осипову напал с палкой местный житель. Глава муниципалитета получил сотрясение мозга, но от госпитализации отказался. В правоохранительных органах выяснили личность задержанного. Им оказался оппозиционер Никита Русаков. Его действия, по мнению Дубова, связаны с политической ситуацией в Оленинском районе и предвыборной кампанией.

«Действия Русакова и его высказывания лично у меня не вызывают сомнения в том, что они связаны с политической ситуацией в Оленинском МО и предвыборной кампанией. Или он на этой почве, общаясь со своими друзьями-кандидатами от оппозиции, повредился в уме. Или эти друзья его попросили. Дальнейшую оценку предстоит дать правоохранительным органам. Полиция проводит соответствующую работу. В настоящий момент Русаков задержан», — заявил в своих соцсетях Олег Дубов.

Мужчина ворвался в кабинет днем 19 августа. Он матерился и наносил удары палкой по голове главы администрации. Тот защищался стулом. Помешать нападению пыталась заместитель главы администрации района Мария Осипова, но нападавший оттаскал ее за волосы. Когда палка сломалась, Русаков ушел. Дубову в результате диагностировали сотрясение мозга, от госпитализации он отказался.
Глава Оленинского района считает, что нападение можно расценивать как покушение на его жизнь от оппозиционно настроенных кандидатов, но точная причина нападения будет известна после расследования.
В 2018 году глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец. Жители обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает не дорогу, а фасад здания, и попросили перевесить или развернуть осветительный прибор. Властные структуры ответили, что это не их ума дело. Родственник одной из жительниц села заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение мужчины словами: «Пошел ты… лысый урод». Глава также назвал жителей «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой». Дубов позже заявил, что СМИ исказили его обращение к мужчине, которое на самом деле звучало как «пьяный урод», а не лысый.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Daily Storm: последние новости
В Сочи арестовали родителей за жонглирование ребенком В Сочи арестовали родителей за жонглирование ребенком ФСБ задержала в Крыму предполагаемого боевика украинского нацбатальона — видео ФСБ задержала в Крыму предполагаемого боевика украинского нацбатальона — видео Пашаев идет ва-банк: как устроена стратегия защиты Михаила Ефремова Пашаев идет ва-банк: как устроена стратегия защиты Михаила Ефремова
Комментарии 3
Происшествия , Мария Осипова , Олег Дубов , МВД , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Покинувший Россию Панин нашел работу
00:56
Покинувший Россию Панин нашел работу
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
Политика В мире
Конфликт в Белоруссии перешел в другую фазу
00:45
Конфликт в Белоруссии перешел в другую фазу
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение