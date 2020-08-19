Не друг человека: собака взяла в заложники семью с ребенком в РФ

Нижегородской области стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял семью в заложники, сообщил РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, всего за час до происшествия собака вела себя очень игриво, однако по неизвестным причинам ее поведение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын. На них стаффорд начинает рычать при первой же попытки выйти из комнаты.

Для спасения остальных членов семьи пришлось вызывать полицейских и сотрудников МЧС

Спасатели приставили к дому пожарную лестницу, чтобы заложники могли выбраться через окно. Для этого полицейским пришлось отвлечь внимание на себя.

При этом отца семейства собака успела укусить за руку. Его сыну удалось выбраться невредимым.

Хозяева признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше, однако до такой степени это дошло впервые.

Животное порекомендовали усыпить, однако в семье пока не решились на такой поступок.