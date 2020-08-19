«Этот изверг стал приставать к родной дочке»

Жительница Якутска унижала 17-летнюю дочь и позволяла своему сожителю насиловать ее на протяжении двух лет, сообщили в городской прокуратуре. В результате девушка попыталась покончить с собой. Мужчину, вступавшего в интимную связь с подростком, уже отправили под арест. Против матери возбуждено дело о неисполнении родительских обязанностей.

Уголовное преследование началось в отношении жительницы Якутска, которая унижала 17-летнюю дочь и позволяла насиловать ее своему 55-летнему сожителю. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

По версии ведомства, женщина регулярно оскорбляла девушку, а также издевалась над ней, при этом отказывая в оказании медицинской и психологической помощи. Между тем сожитель якутянки насиловал подростка, на что мать закрывала глаза, указано в сообщении прокуратуры

Согласно информации регионального СК, всего было 30 инцидентов с надругательствами над несовершеннолетней — происходили они с 27 мая 2017 по 30 июня 2019 года.

Подобное отношение привело к тому, что несовершеннолетняя попыталась покончить с собой. Уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено — сейчас оно находится на рассмотрении суда. Предполагаемый преступник пребывает в СИЗО — свою вину признавать он отказывается.

Между тем в отношении матери только 19 августа возбудили дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Прокуратура также подала представления в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — сейчас они находятся на рассмотрении. Решается вопрос о дальнейшем устройстве подростка, учитывая, что в скором времени ей исполнится 18 лет.

Похожая история произошла в городе Балашове Саратовской области. Там 8 июля осудили 50-летнего местного жителя, насиловавшего 12-летнюю дочь сожительницы на протяжении трех месяцев, сообщал региональный Следственный комитет

По версии ведомства, в период с ноября 2019 по январь 2020 года мужчина вступал с 12-летней девочкой в интимную связь. Мать об этом узнала из переписки в телефоне между своим сожителем и дочерью. После этого она сразу обратилась в полицию.

В ходе опроса несовершеннолетняя рассказала все о своих отношениях с сожителем матери. Экспертиза показала, что девочка не понимала характер и значение действий, которые совершал с ней мужчина — также она не могла оказать сопротивление, в связи с чем находилась в беспомощном состоянии.

В итоге мужчину осудили по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Не менее ужасающая история случилась в Сочи. Там в феврале 2020 года 38-летнему местному жителю предъявили обвинение в надругательстве над 18-летней падчерицей — по версии регионального СК, мужчина насиловал родственницу более 10 лет.

По предварительным данным, в начале 2020 года девушка сама пришла в полицию и подала заявление на отчима.

«Он стал относиться ко мне как ко взрослой, когда я была еще совсем маленькой», — рассказала она полицейским, передавал сайт kp.ru.

По словам сочинки, мужчина предлагал ей интимные «игры». При этом мать девушки успела забеременеть от отчима в эти десять лет — пока она была в роддоме, мужчина продолжал насиловать падчерицу. Однако когда подросла родная дочь, предполагаемый злоумышленник стал «изучать анатомию» и с ней, отметила 18-летняя девушка.

«Я терпела домогательства, пока этот изверг не стал приставать к сводной сестре — к своей родной дочке. Ей же всего восемь лет», — сообщила сочинка.

По данным Следкома, при задержании мужчина не стал сопротивляться и тут же признался в содеянном. По последним данным, обвиняемый находится под стражей. Правоохранители проводили проверку относительно того, какую роль в случившемся играла мать девочек — результаты проверки неизвестны. В сообщении Следкома отмечается: если выяснится, что мать знала о происходящем и закрывала на все глаза, ее лишат родительских прав.