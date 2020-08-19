В «Матросской тишине» нашли труп

"Восемнадцатого августа в одной из камер СИЗО-1 города Москвы был обнаружен подозреваемый Е., 1993 года рождения, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводились в течение часа, но результатов не принесли… Признаков насильственной смерти не обнаружено. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, подозреваемый совершил суицид", — пояснили в ведомстве.