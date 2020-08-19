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Мужчина в Москве получил девять лет колонии за убийство матери тремя ножами 

Агентство «Москва» и ещё 2 59 минут назад
Трагедия в Москве: сын убил мать тремя ножами
Фото: РИА Новости
Кузьминский районный суд столицы вынес приговор по делу 50-летнего Игоря Бадаева. Он признан виновным в убийстве матери, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
Как выяснили следствие и суд, пьяный Бадаев в квартире на Самаркандском бульваре из личной неприязни избил свою мать, нанеся ей не менее семи ударов неустановленными предметами в область головы и тела.

«Затем, используя приисканные на кухне три ножа в качестве оружия, поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди, причинив ей множественные повреждения. Смерть женщины наступила на месте происшествия от кровопотери», — сказали в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве, фигуранта признали виновным. Суд приговорил Бадаева к девяти годам лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
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