Трагедия в Москве: сын убил мать тремя ножами

«Затем, используя приисканные на кухне три ножа в качестве оружия, поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди, причинив ей множественные повреждения. Смерть женщины наступила на месте происшествия от кровопотери», — сказали в ведомстве.