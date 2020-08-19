Трагедия в Москве: сын убил мать тремя ножами

Кузьминский районный суд столицы вынес приговор по делу 50-летнего Игоря Бадаева. Он признан виновным в убийстве матери, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
Как выяснили следствие и суд, пьяный Бадаев в квартире на Самаркандском бульваре из личной неприязни избил свою мать, нанеся ей не менее семи ударов неустановленными предметами в область головы и тела.
«Затем, используя приисканные на кухне три ножа в качестве оружия, поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди, причинив ей множественные повреждения. Смерть женщины наступила на месте происшествия от кровопотери», — сказали в ведомстве.
Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве, фигуранта признали виновным. Суд приговорил Бадаева к девяти годам лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.