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В ЯНАО коллекторы угрожали должникам расправой над детьми. Полиция отказалась возбуждать дело 

Ura.Ru 38 минут назад
Должнику пригрозили расправой над детьми
Фото: РИА Новости
Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО), задолжавший по кредиту 18 тысяч рублей, столкнулся с агрессивным давлением коллекторов. Мужчине угрожали изуродовать и убить сыновей, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Ситуацию под контроль взяла окружная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Конфликт с коллекторами возник у мужчины после того, как он просрочил платеж по кредиту в микрофинансовой организации. Из-за 18 тысяч рублей ему начали поступать угрозы в адрес членов его семьи. Коллекторы обещали отобрать у матери должника квартиру, саму женщину сбросить с окна, а затем расправиться с его детьми, которых у мужчины пятеро. Потерпевший написал заявление в отделение МВД по Ноябрьску, однако в возбуждении дела ему отказали.
Как отделаться от коллекторов
Прокуратура провела по этому факту проверку и сочла решение об отказе незаконным.

«Изучение материалов в прокуратуре показало, что все необходимые меры для объективного рассмотрения сообщения о преступлении не приняты. Лица, звонившие с угрозами, не установлены, надлежащая правовая оценка их действиям не дана», — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура Ноябрьска отменила решение полицейских. Прокуроры продолжают контроль над ходом дополнительной проверки.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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