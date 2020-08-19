Должнику пригрозили расправой над детьми

«Изучение материалов в прокуратуре показало, что все необходимые меры для объективного рассмотрения сообщения о преступлении не приняты. Лица, звонившие с угрозами, не установлены, надлежащая правовая оценка их действиям не дана», — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.