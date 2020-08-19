По данным СКР, 34-летний москвич на протяжении шести лет издевался над своими 14-летней и семилетней дочерьми, а также девятилетним сыном. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах , первое дело о сексуальных домогательствах по отношению к старшей дочке против мужчины завели в апреле 2020 года.

12 августа на допросе выяснилось, что с осени 2014 года по весну 2020 года нетрезвый отец систематически истязал своих детей. Несколько раз в неделю бил по головам, рукам и телу, применял другие физические наказания. Несовершеннолетние систематически получали физические и психологические травмы.

По словам соседки, семья казалась благополучной.

«Да, восемь лет знаю [соседей — прим. редактора]. Очень добрый был, очень любил свою жену и детей. Дочку любил. Я ни разу не видела, чтобы он плохо относился. Они часто к нам ходили. Он как ребенок играл с детьми. Он их сильно любил», — рассказала женщина телеканалу «360».

По её словам, она ни разу не видела у детей следов побоев или царапин. Ребята нормально выглядели, хорошо были одеты.

По словам другой соседки, дети и жена всегда боялись главу семейства. Женщина отметила, что ей показалась странной история смерти матери детей, которой не стало в 2019 году. Глава семьи на похоронах заявил, что супруга сама задохнулась в подушке.

По словам той же соседки, старшая дочь неоднократно убегала из дома. А о своём отце — по утверждению собеседницы «360», мужчина приходился ей отчимом — она старалась ничего не говорить.

Троих детей направили в реабилитационном центре, а затем в детской дом.