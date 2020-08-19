Московскую пенсионерку обманули на два миллиона рублей 

Москве пожилая женщина, пытаясь заработать денег на прохождении опроса в интернете, лишилась огромной суммы денег, сообщает РИА Новости. Полиция проводит проверку.

Правоохранители выяснили, что дело касается мнимого вознаграждения за прохождение опроса, в котором требуется ввести свои анкетные данные и реквизиты банковских счетов. Пенсионерка выполнила все требования интернет-мошенников, однако вместо того, чтобы пополнить сбережения, наоборот — лишилась накоплений. В один миг со счета потерпевшей были списаны 2,4 миллиона рублей.

Столичные полицейские по факту инцидента назначили проведение доследственной проверки, по результату которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.