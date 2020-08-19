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Московскую пенсионерку обманули на два миллиона рублей 

Павел Тиунов 47 минут назад
Московскую пенсионерку обманули на два миллиона рублей
Фото: РИА Новости
В Москве пожилая женщина, пытаясь заработать денег на прохождении опроса в интернете, лишилась огромной суммы денег, сообщает РИА Новости. Полиция проводит проверку.
Правоохранители выяснили, что дело касается мнимого вознаграждения за прохождение опроса, в котором требуется ввести свои анкетные данные и реквизиты банковских счетов. Пенсионерка выполнила все требования интернет-мошенников, однако вместо того, чтобы пополнить сбережения, наоборот — лишилась накоплений. В один миг со счета потерпевшей были списаны 2,4 миллиона рублей.
Столичные полицейские по факту инцидента назначили проведение доследственной проверки, по результату которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики выяснили, что для мошеннических схем в интернете преступники используют упоминание брендов Google, Amazon, WhatsApp и Facebook. Зачастую аферисты имитируют официальные сайты этих компаний с целью кражи персональных данных или платежной информации пользователей.
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Происшествия , Amazon , Google , РИА Новости , Москва
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