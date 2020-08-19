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Белоруссия в огне. Главное

Не подписавшего протокол члена избиркома Белоруссии нашли мертвым 

Газета.Ru 2 часа назад
«Не вбросил бюллетени»: члена избиркома нашли мертвым
Фото: Газета.Ru
Директор одного из белорусских музеев и член избирательной комиссии Константин Шишмаков найден мертвым в лесу, сообщили волонтеры отряда «Ангел». Как рассказали его родственники, в день президентских выборов он отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Александра Лукашенко 500 подложных бюллетеней. После этого Шишмаков внезапно позвонил супруге и сообщил о намерении уволиться, а затем исчез. Полиция утверждает, что он мог совершить самоубийство.
Тело директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, а также члена избиркома Константина Шишмакова нашли в лесу после того, как он отказался подписывать итоговый протокол на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Там добавили, что смерть 29-летнего мужчины не носит криминальный характер — скорее всего, речь идет о самоубийстве. В управлении Следственного комитета и главке МВД по Гродненской области также придерживаются этой версии.
По данным отряда «Ангел», в последнее время у Шишмакова были проблемы на работе, в связи с чем он находился под угрозой увольнения. При это отец скончавшегося Андрей уверяет, что неприятности у его сына начались только 9 августа — тогда мужчина работал на одном из пунктов сбора голосов во время президентских выборов.

«Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал», — сообщил родственник белорусскому изданию Tut.by.

Кроме того, по словам отца, Константин Шишмаков наотрез отказался вбрасывать в урну для голосования бюллетени за кандидата Александра Лукашенко. «И, с его слов, он отказался вбрасывать 500 бюллетеней за Лукашенко. Это с его слов», — рассказал отец умершего kp.ru.
После этого дня у Шишмакова начался недельный отпуск — 15 августа он вновь вышел на работу. Однако уже в обед расстроенный чем-то мужчина позвонил своей супруге.

«Мы разговаривали с ним последний раз в 15.45. Сказал, что собрался увольняться, но причину по телефону говорить не захотел. У меня началась истерика из-за того, что я не знала, как дальше жить на одну зарплату. У нас город небольшой, где-то устроиться нереально практически. Маленький ребенок, четыре года. А я работаю в гимназии, сами понимаете, как на одну зарплату выжить. Он мне сказал: «Я тебя люблю, успокойся, как-нибудь прорвемся. Я найду что-нибудь»», — вспоминает Мария Шишмакова в разговоре с kp.by.

Пара условилась обсудить увольнение после работы. Обычно Константин возвращался домой в 17.15, после чего Шишмаковы ужинали всей семьей, однако в этот раз мужчина пропал.

«Я начала звонить ему. Сперва он не отвечал. Потом вызов сбросили, телефон стал недоступен. Позвонила его начальнику в райисполком, хотела узнать, не отправили ли его на мероприятие. Начальник предложил помощь в поисках, подключил ГАИ и милицию, а через два часа перезвонил и сказал, что результатов нет. Тогда я поехала в милицию и подала заявление», — отметила жена скончавшегося.

16 августа девушка отправилась вместе с милицией на осмотр рабочего места супруга — там нашли только его заявление об увольнении и ключи от кабинета. «Руководитель сказал, что они действительно обсуждали вопрос увольнения, но сам руководитель сейчас в отпуске, поэтому договорились обсудить тему, когда он выйдет на работу», — сообщила Шишмакова.
Однако в тот же день девушка неожиданно нашла зарплатную карточку мужа в почтовом ящике.

«В пять утра, когда возвращалась после поиска с сотрудниками милиции, мне как будто внутренний голос подсказал: «Посмотри в почту». А там его банковская карточка. Значит, он ее положил туда. Может, он психанул и обиделся, что я не поддержала его в решении уволиться, не знаю. Хотя сам сказал: «Приеду — поговорим», — рассказала супруга умершего.

После пропажи Шишмакова сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку, а также выразили солидарность со всеми гражданами, пропавшими до и после выборов. Плакаты протестующих гласили: «Где Константин Шишмаков?»
18 августа волонтеры обнаружили на лесной дороге автомобиль Шишмакова — в лесном массиве неподалеку нашлось и его тело. Родственники погибшего не отрицают версию самоубийства, но им кажется странным, что все это произошло во время президентских выборов.

«Чтобы вы понимали, музей Багратиона — второй по величине в Гродненской области, это не просто так. Он у меня принципиальный человек, это мой сын. Я сейчас плакать начну. Не отрицаю, возможно, как мне говорят в милиции, он просто сам включил истерику, уехал, не знаю», — заявил отец мужчины Tut.by.

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Происшествия , Статьи , Александр Лукашенко , СКР , ГИБДД , МВД , Комсомольская правда
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