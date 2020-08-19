Россиянка умерла после «воскрешения» в морге

Пожилая пациентка из Курской области , которая очнулась в морге, куда ее по ошибке отправили врачи, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Рамблер» писал, что инцидент произошел в Горшеченской центральной больнице Курской области. СМИ сообщили, что 81-летней Зинаиде Кононовой была сделана операция, а вечером 13 августа якобы зафиксирована ее смерть. Позднее стало известно, что пенсионерка жива. При этом родственники выяснили, что «умершая» очнулась в морге, схватив за руку сотрудницу больницы. Комитет здравоохранения Курской области начал проверку инцидента.

Сегодня власти региона сообщили, что пенсионерка умерла.

«Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — отмечается в сообщении.

Представитель администрации области уточнил РИА Новости, что женщина скончалась поздно вечером 18 августа.