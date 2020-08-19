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Умерла очнувшаяся в морге россиянка 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Россиянка умерла после «воскрешения» в морге
Фото: РИА Новости
Пожилая пациентка из Курской области, которая очнулась в морге, куда ее по ошибке отправили врачи, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
«Рамблер» писал, что инцидент произошел в Горшеченской центральной больнице Курской области. СМИ сообщили, что 81-летней Зинаиде Кононовой была сделана операция, а вечером 13 августа якобы зафиксирована ее смерть. Позднее стало известно, что пенсионерка жива. При этом родственники выяснили, что «умершая» очнулась в морге, схватив за руку сотрудницу больницы. Комитет здравоохранения Курской области начал проверку инцидента.
Появились подробности об "ожившей" в морге россиянке
Сегодня власти региона сообщили, что пенсионерка умерла.

«Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — отмечается в сообщении.

Представитель администрации области уточнил РИА Новости, что женщина скончалась поздно вечером 18 августа.

«Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается», — заверили в администрации, пообещав сообщить о ее результатах.

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Происшествия , РИА Новости , Курская Область
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