Россиянка умерла после «воскрешения» в морге

Пожилая пациентка из Курской области , которая очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали в районной больнице, умерла через несколько дней после своего "воскрешения", сообщает администрация региона.

Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях. По их данным, пациентка, смерть которой констатировали медики, очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы. Происшествие вызвало огромный резонанс, комитет здравоохранения Курской области начал проверку изложенных в СМИ фактов. По информации областной администрации, женщина находилась в Курской областной клинической больнице, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель администрации области, женщина умерла во вторник поздно вечером.