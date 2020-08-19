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Очнувшаяся в морге курская пенсионерка умерла через несколько дней 

РИА Новости 23 минуты назад
Россиянка умерла после «воскрешения» в морге
Фото: РИА Новости
Пожилая пациентка из Курской области, которая очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали в районной больнице, умерла через несколько дней после своего "воскрешения", сообщает администрация региона.
Появились подробности об «ожившей» в морге россиянке
Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях. По их данным, пациентка, смерть которой констатировали медики, очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы. Происшествие вызвало огромный резонанс, комитет здравоохранения Курской области начал проверку изложенных в СМИ фактов. По информации областной администрации, женщина находилась в Курской областной клинической больнице, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель администрации области, женщина умерла во вторник поздно вечером.

"Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно", — добавляют областные власти.

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Происшествия , РИА Новости , Курская Область
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