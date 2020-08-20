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Неизвестные сообщили о «минировании» всех 47 супермаркетов «Ашан» в Подмосковье 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Все «Ашаны» «заминировали» в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Анонимное сообщение с угрозой минирования всех магазинов сети "Ашан" в Московской области поступило в один из судов Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На электронную почту одного из судов Москвы поступила анонимка об угрозе взрыва во всех 47 магазинах "Ашан" в Подмосковье. Информация проверяется", — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг аналогичным образом "заминировали" все торговые центры в Подмосковье, аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово, и девять районных судов Москвы. Все сообщения оказались ложными.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
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Комментарии
Происшествия , ФСБ , Ашан , Аэропорт Шереметьево , Москва , Московская область
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